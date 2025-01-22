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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1898 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1898 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1898 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 9,388

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1898
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1898 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2065 проданному на аукционе Macho & Chlapovič за 30 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1898 TB на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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