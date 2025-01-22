Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1898 года TB (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,595,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1898
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1898 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 61231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114 USD. Торги состоялись 4 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 мая 2017
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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