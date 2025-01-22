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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1898 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1898 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1898 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,595,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1898
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1898 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 61231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 114 USD. Торги состоялись 4 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Великобритания 1/2 пенни 1898 TB на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1898 TB на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1898 TB на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1898 TB на аукционе Heritage - May 4, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1898 TB на аукционе Heritage - May 4, 2017
Продавец Heritage
Дата 4 мая 2017
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1898 TB на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1898 TB на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

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