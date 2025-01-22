Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1898 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 12,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1898
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1898 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Coin Cabinet (1)
- Katz (1)
- Pegasus Auctions (1)
Где продать?
Для продажи 2 пенса 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск