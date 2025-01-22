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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1898 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1898 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1898 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 12,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1898
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1898 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 595 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1898 TB на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 10 GBP
Великобритания 2 пенса 1898 TB на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 2 пенса 1898 TB на аукционе Pegasus Auctions - May 5, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 5 мая 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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