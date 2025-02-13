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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1898 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1898 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1898 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,769,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1898
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1898 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27719 проданному на аукционе Heritage Auctions за 411 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (2)
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Stephen Album - December 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе GINZA - August 11, 2022
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1898 TB на аукционе WAG - February 16, 2025
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2025
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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