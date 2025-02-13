Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1898 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,769,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1898
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1898 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27719 проданному на аукционе Heritage Auctions за 411 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец GINZA
Дата 11 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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