Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1898 года TB. Гурт "LXI" (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Гурт "LXI"
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 161,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 крона
- Год 1898
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1898 года со знаком TB. Гурт "LXI". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7750 USD. Торги состоялись 29 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (3)
- DNW (5)
- Goldberg (3)
- Heritage (2)
- Karamitsos (1)
- London Coins (7)
- Nihon (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Spink (8)
- St James’s (3)
- Stack's (1)
- Taisei (1)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 крона 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск