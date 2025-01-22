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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1898 года TB. Гурт "LXI" (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Гурт "LXI"

Аверс монеты - 1 крона 1898 года TB Гурт "LXI" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 крона 1898 года TB Гурт "LXI" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 161,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 крона
  • Год 1898
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1898 года со знаком TB. Гурт "LXI". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7750 USD. Торги состоялись 29 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Taisei - December 10, 2023
Продавец Taisei
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 1, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе St James’s - February 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе St James’s - February 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе St James’s - July 22, 2021
Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1898 TB на аукционе Spink - January 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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