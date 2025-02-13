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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1879 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1879 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1879 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,145,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1879
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1879 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22709 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе cgb.fr - October 27, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 27 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе cgb.fr - April 28, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 28 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 3 пенса 1879 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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