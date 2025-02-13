Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1879 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,145,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1879
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1879 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22709 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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