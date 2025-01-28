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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1879 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1879 WW Св. Георгий
Средняя цена 4100 $
Продажи
1 111
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1879
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1879
Средняя цена 420 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1879 Готическая
Средняя цена 320 $
Продажи
3 58
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1879
Средняя цена 110 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
6 пенсов 1879 Номер под бантом
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 пенсов 1879 Без номера
Средняя цена 240 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1879
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1879
Средняя цена 150 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 пенса 1879
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1879
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1879
Средняя цена 210 $
Продажи
1 72
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1879
Средняя цена 130 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Фартинг 1879
Средняя цена 35 $
Продажи
0 21
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