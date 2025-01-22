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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 соверена 1879 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1879 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1879 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,99 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 35,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1879
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1879 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2800 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1879 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Великобритания 1/2 соверена 1879 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1066 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Великобритания 1/2 соверена 1879 на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1879 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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