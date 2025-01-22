Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 соверена 1879 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,99 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 35,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1879
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1879 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2800 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- HARMERS (1)
- Heritage (1)
- SINCONA (1)
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2800 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1066 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск