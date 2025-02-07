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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1879 года. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Номер под бантом

Аверс монеты - 6 пенсов 1879 года Номер под бантом - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1879 года Номер под бантом - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1879
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1879 года. Номер под бантом. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2723 проданному на аукционе London Coins LTD за 500 GBP. Торги состоялись 6 июня 2015.

Сохранность
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 6 пенсов 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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