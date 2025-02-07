Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1879 года. Номер под бантом (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Номер под бантом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1879
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1879 года. Номер под бантом. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2723 проданному на аукционе London Coins LTD за 500 GBP. Торги состоялись 6 июня 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- London Coins (3)
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