Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1879 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,583,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1879
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1879 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3435 проданному на аукционе Auction World за 28000 JPY. Торги состоялись 17 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Downies (1)
- Goldberg (7)
- Heritage (4)
- Numisor (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (5)
- WAG (2)
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 28000 JPY
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск