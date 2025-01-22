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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1879 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1879 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1879 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,583,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1879
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1879 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3435 проданному на аукционе Auction World за 28000 JPY. Торги состоялись 17 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 28000 JPY
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Heritage - September 13, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Heritage - September 13, 2018
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Heritage - December 18, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Heritage - December 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1879 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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