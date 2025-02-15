Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1879 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 5,202
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1879
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1879 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 61157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 14 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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