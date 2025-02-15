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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1879 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1879 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1879 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 5,202

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1879
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1879 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 61157 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 14 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1879 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1879 на аукционе Heritage - March 14, 2010
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1879 на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

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