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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1879 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1879
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1879 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63069 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1879 на аукционе Heritage - February 6, 2014
Великобритания Пенни 1879 на аукционе Heritage - February 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 февраля 2014
Сохранность MS67 NGC
Цена
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