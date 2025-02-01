Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1879 года. Без номера (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Без номера
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,326,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1879
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1879 года. Без номера. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33915 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS65 ICG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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