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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1879 года. Без номера (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Без номера

Аверс монеты - 6 пенсов 1879 года Без номера - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1879 года Без номера - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,326,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1879
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1879 года. Без номера. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33915 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - April 25, 2019
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - April 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Stack's - November 11, 2015
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность MS65 ICG
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1879 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1879 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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