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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1844 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1844 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1844 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,050,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1844
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1844 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 400 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1844 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 3 пенса 1844 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
555 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 3 пенса 1844 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1844 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1844 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1844 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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