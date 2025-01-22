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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1844 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1844 WW Герб
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 181
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1844
Средняя цена 580 $
Продажи
0 35

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1844 W. WYON
Средняя цена 690 $
Продажи
5 548
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1844
Средняя цена 630 $
Продажи
0 151
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1844
Средняя цена 270 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
6 пенсов 1844
Средняя цена 470 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1844
Средняя цена 170 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1844
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1844
Средняя цена 380 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пенса 1844
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1844
Средняя цена 85 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1844 WW
Средняя цена 220 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1844 WW
Средняя цена 230 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Фартинг 1844 WW
Средняя цена 460 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1844
Средняя цена 50 $
Продажи
0 172
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1844
Средняя цена 180 $
Продажи
0 83
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