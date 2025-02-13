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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1844 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1844 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1844 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1844
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1844 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Spink UK за 100 USD. Торги состоялись 24 сентября 2015.

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Великобритания 2 пенса 1844 на аукционе Coinhouse - October 20, 2024
Великобритания 2 пенса 1844 на аукционе Coinhouse - October 20, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 20 октября 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Великобритания 2 пенса 1844 на аукционе Numismatica Ferrarese - January 16, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 16 января 2022
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания 2 пенса 1844 на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1844 на аукционе Solidus Numismatik - October 13, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1844 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 2 пенса 1844 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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