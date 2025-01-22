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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1844 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1844 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1844 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,127,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1844
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1844 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32195 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Heritage - October 14, 2021
Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Heritage - October 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе St James’s - October 5, 2021
Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Coin Cabinet - November 24, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1844 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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