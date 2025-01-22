Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1844 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,127,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1844
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1844 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32195 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 24 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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