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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1840 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 630,000
  • Тираж BU 4,356

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1840
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе St James’s Auction за 250 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
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  • Pesek Auctions (2)
  • St James’s (2)
Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1840 на аукционе Aurea - October 4, 2016
Продавец Aurea
Дата 4 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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