Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1840 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 630,000
- Тираж BU 4,356
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1840
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе St James’s Auction за 250 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aurea (1)
- DNW (2)
- London Coins (1)
- NOONANS (1)
- Pesek Auctions (2)
- St James’s (2)
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск