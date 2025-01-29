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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1840 WW
Средняя цена 950 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1840
Средняя цена 520 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 пенсов 1840
Средняя цена 310 $
Продажи
2 30
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1840
Средняя цена 200 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1840
Средняя цена 290 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1840
Средняя цена 240 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 пенса 1840
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1840
Средняя цена 290 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1840
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1840 WW
Средняя цена 55 $
Продажи
0 25
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