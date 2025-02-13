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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1-1/2 пенса 1840 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1-1/2 пенса 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1-1/2 пенса 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,71 гр
  • Чистого серебра (0,0211 oz) 0,6567 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 95,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1-1/2 пенса
  • Год 1840
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1-1/2 пенса 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Spink UK за 260 GBP. Торги состоялись 25 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1-1/2 пенса 1840 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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