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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1840 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1840
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1798 проданному на аукционе Katz Auction за 46 EUR. Торги состоялись 23 марта 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Coinhouse (1)
  • Katz (2)
Великобритания 2 пенса 1840 на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC PL
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Великобритания 2 пенса 1840 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Великобритания 2 пенса 1840 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 2 пенса 1840 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1840 на аукционе Aurea - October 4, 2016
Продавец Aurea
Дата 4 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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