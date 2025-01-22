Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1840 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,639,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1840
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе St James’s Auction за 9000 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 12 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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