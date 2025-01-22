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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1840 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,639,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1840
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе St James’s Auction за 9000 GBP. Торги состоялись 28 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Schulman - April 12, 2022
Продавец Schulman
Дата 12 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе CNG - October 21, 2020
Продавец CNG
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Davissons Ltd. - June 6, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1840 на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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