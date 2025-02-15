Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1840 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 8,976
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1840
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 61189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 53 USD. Торги состоялись 3 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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