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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1840 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1840 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1840
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 61189 проданному на аукционе Heritage Auctions за 53 USD. Торги состоялись 3 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1840 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания Пенни 1840 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания Пенни 1840 на аукционе Heritage - April 3, 2012
Великобритания Пенни 1840 на аукционе Heritage - April 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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