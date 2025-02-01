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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1840 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1840 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1840 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,125

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1840
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1840 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1840 на аукционе Spink - September 10, 2024
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1840 на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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