Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1849 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 131,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1849
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1849 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе St James’s Auction за 370 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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