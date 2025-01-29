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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1849 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1849 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1849 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 131,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1849
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1849 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе St James’s Auction за 370 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 3 пенса 1849 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

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