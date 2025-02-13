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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1849 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1849 WW Герб
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 161
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1849
Средняя цена 580 $
Продажи
0 50

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1849
Средняя цена 700 $
Продажи
1 96
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1849 WW Безбожный
Средняя цена 890 $
Продажи
6 699
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1849
Средняя цена 260 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1849
Средняя цена 160 $
Продажи
2 19
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1849
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1849
Средняя цена 280 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 пенса 1849
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1849
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1849 WW
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
Фартинг 1849 WW
Средняя цена 520 $
Продажи
2 43
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