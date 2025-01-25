Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1849 года WW "Тип 1839-1860" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 18,8 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 269,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1849
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1849 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Spink UK за 5800 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2430 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3302 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 3 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Для продажи Пенни 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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