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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1849 года WW "Тип 1839-1860" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1849 года WW "Тип 1839-1860" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1849 года WW "Тип 1839-1860" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18,8 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 269,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1849
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1849 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Spink UK за 5800 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tennants Auctioneers (1)
Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2430 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3302 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 12, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Tennants Auctioneers - May 3, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 3 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность FR
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность FR
Цена
******
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Где купить?
Великобритания Пенни 1849 WW на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность MS64 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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