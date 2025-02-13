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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1849 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1849 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1849 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1849
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1849 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 317 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 27 августа 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1849 на аукционе Heritage - November 9, 2017
Великобритания Пенни 1849 на аукционе Heritage - November 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Великобритания Пенни 1849 на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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