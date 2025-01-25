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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1876 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1876 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1876 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,839,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1876
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1876 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 160 GBP. Торги состоялись 7 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1876 на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 280 CZK
Великобритания 3 пенса 1876 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 3 пенса 1876 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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