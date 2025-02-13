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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1876 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1876 WW Св. Георгий
Средняя цена 730 $
Продажи
0 192
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1876
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 92

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1876
Средняя цена 540 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1876 WW Готическая
Средняя цена 500 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1876
Средняя цена 130 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
6 пенсов 1876
Средняя цена 500 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1876
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1876
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1876
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1876
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1876 H
Средняя цена 130 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1876 H
Средняя цена 150 $
Продажи
3 43
Аверс
Реверс
Фартинг 1876 H
Средняя цена 85 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1876
Средняя цена 75 $
Продажи
0 9
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