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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1876 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1876 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1876 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,057,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1876
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1876 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Spink UK за 460 GBP. Торги состоялись 24 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
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  • Spink (5)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
  • TimeLine Auctions (2)
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе Davissons Ltd. - August 26, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе TimeLine Auctions - September 12, 2015
Продавец TimeLine Auctions
Дата 12 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1876 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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