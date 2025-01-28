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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1876 года (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 6,655

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1876
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1876 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 355 проданному на аукционе Numismatica Luciani за 115 EUR. Торги состоялись 3 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1876 на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 2 пенса 1876 на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 2 пенса 1876 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания 2 пенса 1876 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 56 USD

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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