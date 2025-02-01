flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1876 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1876 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1876 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 10,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1876
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1876 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Numismatica Luciani за 115 EUR. Торги состоялись 3 сентября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage Eur (1)
Великобритания Пенни 1876 на аукционе Coinhouse - June 29, 2024
Великобритания Пенни 1876 на аукционе Coinhouse - June 29, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 29 июня 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Пенни 1876 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Великобритания Пенни 1876 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1876 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1876 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть