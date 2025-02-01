Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 соверена 1876 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,99 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,785,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1876
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1876 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34245 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Дата 15 октября 2024
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Дата 2 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 8 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
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Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность AU55 PCGS
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Где продать?
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