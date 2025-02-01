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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 соверена 1876 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1876 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1876 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,99 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,785,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1876
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1876 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 34245 проданному на аукционе Heritage Auctions за 31200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Rhenumis - January 14, 2025
Продавец Rhenumis
Дата 14 января 2025
Сохранность VF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Auctiones - December 15, 2024
Продавец Auctiones
Дата 15 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 240 CHF
Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Erwin Dietrich - July 7, 2024
Продавец Erwin Dietrich
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Coin Cabinet - August 8, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе Coin Cabinet - July 19, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 июля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1876 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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