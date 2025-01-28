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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/3 фартинга 1876 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/3 фартинга 1876 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/3 фартинга 1876 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 162,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/3 фартинга
  • Год 1876
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 фартинга 1876 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21793 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1070 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Stack's - January 18, 2021
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1876 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2008
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/3 фартинга 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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