Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/3 фартинга 1876 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 162,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/3 фартинга
- Год 1876
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 фартинга 1876 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 21793 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1070 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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