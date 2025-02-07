Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1876 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 841,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1876
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1876 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33914 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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