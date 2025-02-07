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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1876 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1876 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1876 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 841,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1876
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1876 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33914 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 6 пенсов 1876 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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