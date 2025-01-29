Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1846 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 52,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1846
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1846 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 750 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
929 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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