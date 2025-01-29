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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1846 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1846 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1846 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 52,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1846
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1846 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 750 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
929 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе Heritage - September 10, 2004
Великобритания 3 пенса 1846 на аукционе Heritage - September 10, 2004
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2004
Сохранность UNC
Цена
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