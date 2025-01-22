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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1846 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1846 WW Герб
Средняя цена 2100 $
Продажи
3 203
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1846
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 35

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1846
Средняя цена 930 $
Продажи
3 108
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1846
Средняя цена 240 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
6 пенсов 1846
Средняя цена 280 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1846
Средняя цена 120 $
Продажи
1 9
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1846
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1846
Средняя цена 580 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 пенса 1846
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1846
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1846 WW
Средняя цена 350 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1846 WW
Средняя цена 250 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
Фартинг 1846 WW
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5
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