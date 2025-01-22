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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1846 года WW (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1846 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1846 года WW - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,580,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1846
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1846 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 149 USD. Торги состоялись 16 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1846 WW на аукционе Heritage - October 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Великобритания Фартинг 1846 WW на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1846 WW на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1846 WW на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1846 WW на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания Фартинг 1846 WW на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 48 GBP

Где продать?

Для продажи Фартинг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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