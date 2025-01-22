Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1846 года WW (Великобритания, Виктория)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,7 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,580,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1846
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1846 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 63288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 149 USD. Торги состоялись 16 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- St James’s (1)
Продавец Heritage
Дата 17 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Где продать?
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