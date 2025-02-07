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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1846 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1846 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1846 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,366,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1846
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1846 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Spink UK за 160 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Продавец Coinhouse
Дата 23 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1846 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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