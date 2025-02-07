Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1846 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,366,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1846
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1846 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Spink UK за 160 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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