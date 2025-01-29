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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1846 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1846 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1846 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1846
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1846 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Spink UK за 120 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1846 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Великобритания Пенни 1846 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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