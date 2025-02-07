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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1846 года WW "Тип 1839-1860" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1846 года WW "Тип 1839-1860" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1846 года WW "Тип 1839-1860" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18,8 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 484,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1846
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1846 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33853 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Stack's - September 14, 2023
Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Stack's - February 26, 2020
Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1846 WW на аукционе Spink - September 22, 2015
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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