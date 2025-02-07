Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1846 года WW "Тип 1839-1860" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 18,8 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 484,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1846
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1846 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33853 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
564 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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