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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1848 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1848 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1848 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1848
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1848 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1200 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.

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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
1363 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
685 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Heritage - February 28, 2013
Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Heritage - February 28, 2013
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Heritage - September 10, 2004
Великобритания 3 пенса 1848 на аукционе Heritage - September 10, 2004
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2004
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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