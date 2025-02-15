Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1848 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1848
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1848 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1200 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- DNW (3)
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- London Coins (3)
- NOONANS (2)
- Spink (2)
- St James’s (4)
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск