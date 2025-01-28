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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1848 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1848 WW Герб
Средняя цена 2500 $
Продажи
3 175
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1848
Средняя цена 670 $
Продажи
0 34

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1848
Средняя цена 580 $
Продажи
2 74
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1848 WW Безбожный
Средняя цена 11000 $
Продажи
1 67
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1848
Средняя цена 260 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
6 пенсов 1848
Средняя цена 900 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1848
Средняя цена 160 $
Продажи
3 36
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1848
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1848
Средняя цена 860 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 пенса 1848
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1848
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1848 WW
Средняя цена 150 $
Продажи
1 155
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1848 WW
Средняя цена 260 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Фартинг 1848 WW
Средняя цена 170 $
Продажи
0 19
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