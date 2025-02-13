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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1848 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1848 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1848 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,041,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1848
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1848 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1894 проданному на аукционе London Coins LTD за 750 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1848 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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