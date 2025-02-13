Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1848 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,041,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1848
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1848 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1894 проданному на аукционе London Coins LTD за 750 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
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12
Где продать?
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