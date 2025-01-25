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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1848 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1848 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1848 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismática Leilões

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 261,000
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1848
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1848 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 62498 проданному на аукционе Heritage Auctions за 198 USD. Торги состоялись 11 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1848 на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания 2 пенса 1848 на аукционе Heritage - August 12, 2021
Великобритания 2 пенса 1848 на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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