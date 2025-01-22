Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1848 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 586,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1848
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1848 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2517 проданному на аукционе London Coins LTD за 3400 GBP. Торги состоялись 1 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2757 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 5 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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