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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1848 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1848 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1848 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 586,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1848
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1848 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2517 проданному на аукционе London Coins LTD за 3400 GBP. Торги состоялись 1 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2757 $
Цена в валюте аукциона 2100 GBP
Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе Coin Cabinet - December 5, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 5 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1848 на аукционе St James’s - March 1, 2023
Продавец St James’s
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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