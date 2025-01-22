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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1896 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1896 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1896 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,607,000
  • Тираж BU 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1896
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1896 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 26231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 230 USD. Торги состоялись 12 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC PL
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - February 25, 2021
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - February 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Russiancoin - July 25, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Russiancoin - March 21, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - June 13, 2010
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - June 13, 2010
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 3 пенса 1896 TB на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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