Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1896 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,607,000
- Тираж BU 8,976
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1896
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1896 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 26231 проданному на аукционе Heritage Auctions за 230 USD. Торги состоялись 12 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?
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