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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1896 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1896 TB
Средняя цена 510 $
Продажи
2 75
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1896 TB Св. Георгий
Средняя цена 480 $
Продажи
1 79

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1896 TB Гурт "LIX"
Средняя цена 280 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 крона 1896 TB Гурт "LX"
Средняя цена 340 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1896 TB
Средняя цена 170 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1896 TB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1896 TB
Средняя цена 55 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
6 пенсов 1896 TB
Средняя цена 75 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1896 TB
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1896 TB
Средняя цена 50 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 пенса 1896 TB
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни 1896 TB
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1896 TB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1896 TB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Фартинг 1896 TB
Средняя цена 65 $
Продажи
2 28
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