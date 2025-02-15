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Фартинг 1896 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1896 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1896 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,669,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1896
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1896 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1500 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stephen Album - December 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stephen Album - December 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе CNG - May 31, 2023
Продавец CNG
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stack's - August 23, 2021
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Tauler & Fau - September 10, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Heritage - May 28, 2015
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Heritage - May 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2015
Сохранность MS62 RB PCGS
Цена
******
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Где купить?
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stephen Album - January 26, 2025
Продавец Stephen Album
Дата 26 января 2025
Сохранность MS65 RD PCGS
К аукциону
Великобритания Фартинг 1896 TB на аукционе Stephen Album - January 26, 2025
Продавец Stephen Album
Дата 26 января 2025
Сохранность MS64 RD PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Фартинг 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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