Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1896 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,669,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1896
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1896 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1500 GBP. Торги состоялись 12 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (1)
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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